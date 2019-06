Sebnitz

Großeinsatz für die Feuerwehren in Sebnitz: Am späten Freitagabend wurden die Kameraden in die Kreuzstraße gerufen, wo der Dachstuhl eines denkmalgeschützten, aber leerstehenden Hauses lichterloh brannte. Insgesamt 91 Feuerwehrleute, die bis in die frühen Morgenstunden tätig waren, konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindern. Auch am Sonnabendvormittag kehrten sie zurück, um Glutnester zu löschen und das Gebäude zu sichern.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Die Kreuzstraße bleibt bis auf weiteres gesperrt, weil Teile des Hauses nach unten zu stürzen drohen.

Von mf