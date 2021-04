Große Menge Diesel an der Raststätte Dresdner Tor ausgelaufen

Wilsdruff

An der Raststätte Dresdner Tor an der A 4 sind in der Nacht zu Mittwoch nach einem Unfall große Mengen Diesel aus einem parkenden Lkw gelaufen. Zuvor hatte wahrscheinlich ein zweiter Laster den Sattelzug gestreift und dabei den Tank aufgerissen.

Der Unfallversursacher fuhr davon. Rund 250 Liter Diesel verteilten sich auf dem Parkplatz auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern. Der Kraftstoff gelangte auch in die Parkflächenentwässerung der Raststätte. Die Feuerwehr stumpfte die Flüssigkeit zunächst ab und pumpte den lecken Tank leer.

Die Reinigung der Fahrbahn wird von einer Spezialfirma übernommen. Teile der Raststätte waren während des Einsatzes blockiert.

Von halk/fkä