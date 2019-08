Leipzig

Ein Polizeigroßeinsatz sorgt seit den Morgenstunden im Leipziger Stadtteil Gohlis für Aufsehen. Beamte in weißen Overalls sind auf der Georg-Schumann-Straße unterwegs. „Wir haben einen männlichen Toten“, bestätigte Vanessa Fink, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die genauen Umstände sind im Augenblick noch unklar. „Wir ermitteln in alle Richtungen und schließen auch ein Tötungsdelikt nicht aus“, so Fink weiter.

Beamte setzen derzeit einen Spürhund in der Umgebung des Lokals „Zum fröhlichen Zecher“ ein. Der Vierbeiner hatte zuvor an einer rotbraunen Jacke in einer Plastiktüte geschnüffelt.

Spurensuche mit dem LKA

Die Polizei ermittelt bereits seit kurz nach 3.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt ging nach LVZ-Informationen eine Erstmeldung bei den Beamten ein. Nach Angaben des Portals Tag24.de sei eine Schießerei vorausgegangen.

Nach LVZ-Informationen habe der Mann vor der Kneipe an der Georg-Schumann-Straße gelegen. Helfer hätten versucht, ihn zu reanimieren, hieß es. Er sei dann aber verstorben. Über die Identität des Opfers lagen zunächst keine Angaben vor. Im Einsatz ist auch die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes.

Straßensperrung am Morgen

Die Georg-Schumann-Straße war auch am Vormittag zwischen Lützowstraße und Lindenthaler Straße voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer mussten deshalb Geduld aufbringen und über Umleitungen ausweichen. Die Polizei regelte den Verkehr. Die Straßenbahnen durften dagegen weiter am Tatort vorbeifahren. Anwohner mussten sich ausweisen.

