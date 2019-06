Bad Gottleuba

Gleich neben der A 17 ist am Samstagabend eine Böschung in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das brennende Gras. Dazu mussten die rechte Fahrspur und der Standstreifen zwischen Bad Gottleuba und Bahretal in Fahrtrichtung Dresden gesperrt werden.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Von mf