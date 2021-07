Bad Gottleuba/Heidenau

Polizisten des Reviers Pirna sind am Sonntag gleich zwei Fahrradfahrer ins Netz gegangen, die ordentlich Alkohol im Blut hatten. Zunächst hatte eine Zeugin einen auffällig fahrenden Radler gemeldet, der von Bad Gottleuba nach Berggießhübel unterwegs war. Die Beamten hielten den 59-Jährigen an und führten einen Alkoholtest durch. Ergebnis: 2,5 Promille.

Am späten Abend kontrollierten Beamte zudem einen 35-Jährigen an der Pirnaer Straße in Heidenau. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille. In beiden Fällen veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme und fertigten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Von DNN