Bannewitz

Bei einem Unfall in Possendorf ist am Dienstagnachmittag ein Golf-Fahrer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Wagen auf der Poisentalstraße unterwegs, als er in Höhe des Golfplatzes die Kontrolle über seinen Kombi verlor. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung herunter und stürzte schließlich in den Poisenbach. Der Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Aus dem Golf liefen Betriebsstoffe in den Poisenbach, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Possendorf und Hänichen aufnahmen. Die Poisentalstraße war während der Bergungsarbeiten gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von halk