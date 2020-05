Nossen

Mit dem Schrecken davon gekommen ist ein 41-jähriger Motorradfahrer auf der Noßlitzer Straße am Donnerstag vergangener Woche. Er war gegen 11 Uhr in einer Rechtskurve auf einer Ölspur weggerutscht. In der Folge verlor er die Kontrolle über seine Maschine und krachte gegen eine Mauer. Laut Polizeiangaben blieb er unverletzt.

Die Ölspur verlief über eine Länge von rund acht Kilometer über Oberstößwitz und Raußlitz bis nach Katzenberg. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher der Ölspur machen können. Hinweise nehmen die Beamten in Dresden unter Tel. 0351/483 22 33 und in Meißen unter Tel. 03521/47 20 entgegen.

Von lc