Glashütte

Brandstifter haben in der Nacht zu Sonnabend in einem Mehrfamilienhaus an der Müglitztalstraße einen im Hausflur abgestellten Kinderwagen angezündet. Etwa 40 Kameraden der Feuerwehr rückten an und löschten das Feuer. Durch die starke Rauchentwicklung konnten die Bewohner das Gebäude nicht durch das Treppenhaus verlassen und mussten mit Leitern gerettet werden.

Zwei 13 und 17 Jahre alten Mädchen wurden mit Verdacht auch Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeiangaben entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Von mf