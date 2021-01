„Gift“ - Corona-Impfzentrum im Vogtland besprüht

Treuen

Unbekannte haben ein neu eingerichtetes Corona-Impfzentrum im Vogtlandkreis sowie vier dafür aufgestellte Wegweiser mit Farbe besprüht. Die Schilder und das Gebäude in Treuen waren nach Angaben der Polizei vom Sonntag jeweils mit dem Wort „Gift“ versehen, in gelb und in schwarz.

Der Sachschaden des Vorfalls vom Samstagmorgen wurde auf insgesamt 1200 Euro beziffert. Der Vogtlandkreis ist mit derzeit gut 745 Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche Negativ-Spitzenreiter unter den Landkreisen in Deutschland.

Von dpa