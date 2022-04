Getötete Wiktoria T. – Prozess gegen 15-jährigen Tatverdächtigen beginnt in Görlitz

Bautzen/Görlitz

Sieben Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen in Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter an der Außenkammer Bautzen des Landgerichts Görlitz begonnen.

Da der Angeklagte Jugendlicher ist, verhandelt die Jugendstrafkammer den Fall unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein Gerichtssprecher machte am Dienstag keine weiteren Angaben. Für den Prozess sind insgesamt 14 Tage bis Mitte Juni terminiert.

Stichverletzungen als Todesursache

Das Mädchen war am 15. September 2021 schwer verletzt in einem Garagenkomplex der Kleinstadt östlich von Dresden gefunden worden. Sanitäter und Notärzte hatten sie reanimiert, sie starb aber im Krankenhaus - nach dem Obduktionsergebnis an Stichverletzungen.

Gut eine Woche später war der 15-Jährige unter dem Verdacht des Totschlags festgenommen worden. Zu Motiv und Hintergründen der Tat ist bisher nichts bekannt. Der Deutsche wurde später in der Psychiatrie untergebracht. Er und das Mädchen, das in einem nahen Dorf lebte, kannten sich aus der Oberschule.

Von RND/dpa