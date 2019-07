Pirna

Am Montagnachmittag hat eine Geschirrspülmaschine in einem Wohnhaus an der Borsbergstraße in Pirna-Graupa Feuer gefangen. Als die Feuerwehr eintraf, löschte sie den brennenden Geschirrspüler in der Küche und brachte das Gerät ins Freie. Nach einer halben Stunde war der Einsatz für sie beendet.

Zwei Bewohner aus dem Haus mussten mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein möglicher Grund für den Brand könnte ein technischer Defekt an der Geschirrspülmaschine sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von lp