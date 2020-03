Pirna

In der Nacht zum Dienstag und Dienstagmorgen sind Graffitisprüher in Pirna besonders fleißig am Werk gewesen. Sie sprühten laut Polizei an mindestens 19 Stellen die Zahl „187“ und Davidsterne.

Verunziert wurden fünf Autos, zwei Kirchen, ein Krankenhaus und zwei Wohngebäude. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Von fkä