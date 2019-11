Bernsdorf

Zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhauses kam es am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in der Otto-Buchwitz-Straße in Bernsdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es hier zu einer Gasexplosion in einem Dachstuhl. Dabei wurde eine Person schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Ursache.

Von Christian Essler