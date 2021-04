Gasaustritt in Ottendorf-Okrilla ruft Feuerwehr auf den Plan

Ottendorf-Okrilla

Am Sonntagabend mussten die Feuerwehr, Polizei und Kräfte des Gefahrgutzugs Süd zu einem Industrieunternehmen in Ottendorf-Okrilla ausrücken. In dem Betrieb an der Schutterwalder Straße war gegen 20 Uhr Gas ausgetreten.

Der Unternehmenseigentümer bemerkte den abendlichen Einsatz durch Überwachungskameras. Laut Aussagen des Einsatzleiters vor Ort eilte der Mann zum Betrieb und behob den technischen Defekt, der das Gas ausströmen ließ, selbst. Weiteres Eingreifen der Feuerwehr erübrigte sich somit.

Von Lausitznews