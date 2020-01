Rabenau

Im Rabenauer Ortsteil Oelsa ist in der Nacht zu Sonntag eine Gartenlaube niedergebrannt. Augenzeugen hatten gegen 23.45 Uhr das Feuer in dem Häuschen in der Gartenanlage Wilmsdorfer Straße bemerkt. Die Feuerwehr rückte mit Kameraden aus Oelsa, Rabenau, Karsdorf, Lübau und Dippoldiswalde an und löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatten sich Reste eines Silvesterfeuerwerks in der Laube entzündet. Dort war noch zuvor das neue Jahr gefeiert worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Die Flammen beschädigten ein weiteres Gartenhäuschen. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen bislang nicht vor.

Von ttr