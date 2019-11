Dresden

Nach flüchtigen Autofahrern sucht die Polizei nach Unfällen in gewohnter Regelmäßigkeit. In Pirna sind die Beamten nun aber auf der Suche nach einem Fußgänger. Er war am Dienstag gegen 14.30 Uhr beim Überqueren der Dresdner Straße in Höhe des Obi-Baumarkts gegen einen von links kommenden Passat gelaufen.

Der Mann stürzte, rappelte sich wieder auf und lief davon. Am VW entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Hinweise zur Identität des Fußgängers – weitere Einzelheiten zu Aussehen und Alter sind nicht bekannt – nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä