Großenhain

Ein 38-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen auf einem Parkplatz an der Dresdner Straße verletzt aufgefunden worden. Die bisherigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass er zuvor von einem unbekannten Wagen angefahren worden ist. In Folge dessen stürzte er gegen ein parkendes Auto.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und dem unbekannten Fahrer machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 sowie das Polizeirevier Großenhain entgegen.

Von mb