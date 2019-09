Meißen

Am Dienstagmorgen ist ein Fünfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall auf der Poststraße schwer verletzt worden. Der Fahrer (60) einen Kleintransporters der Marke Ford bog von der Uferstraße nach rechts in die Poststraße. Er stieß dabei mit dem Jungen zusammen, der die Poststraße an der Fußgängerampel auf einem Laufrad überqueren wollte, wie die Polizei mitteilte. Der Fünfjähriger wurde dabei schwer verletzt.

Von heh