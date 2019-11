Meißen

Auf der Niederauer Straße in Meißen sind am Dienstagnachmittag ein Linienbus und ein Transporter kollidiert. Vier Businsassinnen im Alter von 17, 64, 78 und 81 Jahren sowie der 61-jährige Busfahrer verletzten sich.

Der Bus der Linie C war laut Polizei kurz nach 15 Uhr in stadtauswärtiger Richtung auf dem Sonderstreifen für Busse unterwegs und wollte gerade in eine Haltestelle einfahren. Der Fahrer des Transporters der Marke Peugeot fuhr auf der Straße in dieselbe Richtung und bog unvermittelt nach rechts in eine Grundstückseinfahrt ein.

Den neben im fahrenden Bus beachtete er nicht. Die Ursache dafür ist noch unklar. Es kam zum Zusammenstoß. Der Schaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Von fkä