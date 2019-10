Bad Gottleuba

Am Dienstagmorgen haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der A 17 die Insassen eines aus Richtung Tschechien kommenden Pkw kontrolliert. Bei der Kontrolle machten die drei albanischen Staatsangehörigen im Alter von 18, 29 und 33 Jahren unglaubwürdige Angaben zu ihrem geplanten touristischen Aufenthalt in Deutschland. Die Bundespolizisten fanden eindeutige Hinweise darauf, dass die drei Männer unerlaubt in Deutschland arbeiten wollten – und nicht wie angegeben zu touristischen Zwecken nach Deutschland reisten. Die drei Personen müssen sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Zudem erfolgte noch am selben Tag ihre Zurückschiebung nach Tschechien.

Darüber hinaus überprüften die Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 21 Uhr auf der A 17 in Fahrtrichtung Dresden die Insassen eines Kleintransporters. Im Fahrzeug befanden sich der serbischen Fahrer, seine Lebenspartnerin und drei Kinder. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass die Frau und die beiden ältesten Kinder in der Vergangenheit bereits zweimal einen Asylantrag in Deutschland gestellt hatten, die jedoch abgelehnt worden.

Bei dem Fahrer kam zudem heraus, dass er unter einem anderen Namen wegen Verstoßes gegen das Asylgesetz ausgeschrieben ist. Die angegebenen touristischen Reiseabsichten der Personen waren für die Beamten von Anfang an nicht glaubhaft: Vor allem wegen der finanziellen und der Gepäcksituation vor Ort. Gegen den Fahrer und die Mutter ist nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet worden. Zudem erfolgte am heutigen Mittwoch die Zurückschiebung aller Personen nach Tschechien.

Von FFO