Dohna

In einer Küche im Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Dohna-Köttewitz ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete ein dreijähriges Mädchen aus dem Haus. Das Kind und alle anderen blieben unverletzt, allerdings traf es die Haustiere der Bewohner.

Zwei Chinchillas, zwei Katzen und ein Hase starben in der Wohnung durch die Einwirkung von Rauchgas. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung übernommen.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von fkä