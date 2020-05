Pirna

Bei einem Verkehrsunfall auf der Poststraße in Pirna sind Dienstagabend fünf Autos beschädigt worden.

Die Fahrerineines Opel Astra wollte nach links in die Max-Schwarze-Straße einbiegen. Dabei stieß die 22-Jährige mit einem entgegenkommenden VW Passat zusammen, der in der Folge mit einem am Fahrbahnrand parkenden Nissan. Der Nissan wurde gegen einen Ford Fiesta geschoben, der wiederum gegen einen Citroen C1 stieß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von dnn