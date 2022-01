Freital

Bei einem Unfall auf der Poisentalstraße (Staatsstraße 36) zwischen Freital und Possendorf sind am Donnerstag fünf Menschen verletzt worden, darunter auch zwei Kleinkinder. Ersten Angaben zufolge war gegen 19.45 Uhr ein Hyundai Getz in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Citroën C2 kollidiert. Dabei erlitten zwei Frauen, ein Mann und zwei Kleinkinder Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn, nachdem die Freiwillige Feuerwehr Freital die Unfallwagen geborgen hatte. Die S 36 war zeitweise gesperrt. Nun ermittelt der Verkehrsunfalldienst der Polizei zur Ursache des Crashs.

Von ttr/halk