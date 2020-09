Weesenstein

Bei einem Frontalunfall auf der S 178 zwischen Weesenstein und Mühlbach sind am Dienstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen stießen ein Audi und ein Suzuki in einer Kurve kurz nach dem Ortsausgang Weesenstein in Richtung Mühlbach zusammen.

Beide Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sperrte die Straße in beide Richtungen.

Von M. Förster