Freital

Die Große Kreisstadt Freital hat wieder ein Polizeirevier. Mit einem Elektroschrauber korrigierte Innenminister Roland Wöller ( CDU) eine „falsche Entscheidung“ vor der letzten Strukturreform, die in Freital ab 2013 nur einen Standort des Polizeireviers Dippoldiswalde beließ. Wöller brachte nun ein Schild „ Polizeirevier Freital-Dippoldiswalde“ am Polizeigebäude an der Dresdner Straße unweit des Neumarkts an.

Faktisch ist Freital schon seit 2015 Hauptstandort der Polizei im alten Weißeritzkreis. Damals machten unter anderem die Krawalle am zum Asylheim umgewidmeten Hotel Leonardo nötig, dass die Revierleitung und die meisten Einsatzkräfte nach Freital umzogen. In Dippoldiswalde, jetzt nur noch Polizeistandort, tun derzeit 25 Beamte ihren Dienst, der Rest der etwa 140 Mitarbeiter von Revierleiter Rico Sommerschuh sind in der Großen Kreisstadt tätig. Künftig sollen es sogar noch vier Beamte mehr sein. Denn Freital profitiere von den 1000 zusätzlichen Stellen, die der Landespolizei versprochen sind, so der Innenminister.

Um das grenznahe Hinterland rund um Dippoldiswalde kümmert sich nun verstärkt auch die Bundespolizei. Revier und die Inspektion Berggießhübel haben eine stärkere Zusammenarbeit vereinbart. Dazu gehören gemeinsame Streifen, eine intensivere Schleierfahndung und eine besser koordinierte Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei.

Von uh