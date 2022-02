Freital

Einen Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof Deuben fanden am Dienstagmorgen Beamte aufgesprengt vor. Unbekannte hatten Gas in den Automaten geleitet und zur Explosion gebracht.

Die Geldkassette des Automaten konnten die Täter aber nicht öffnen und damit auch kein Geld entwenden. Der Sachschaden beträgt rund 15 000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Von lg