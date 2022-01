Freital

Bei einem Unfall an der Lilientalstraße in Freital ist am Sonnabend ein 80 Jahre alter Rollstuhlfahrer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte der Mann die Saalhausener Straße queren, missachtete dabei aber die Vorfahrt eines Mercedes. Der 49-jährige Autofahrer bremste stark, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Der Rollstuhl kippte auf die Seite, der 80-Jährige wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Von DNN