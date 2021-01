Freital

Polizisten haben am Sonntag an einem Zaum an der Alte Dresdner Straße im Freitaler Ortsteil Pesterwitz mehrere verfassungswidrige Bilder entdeckt. Jetzt ermitteln sie gegen den 48-jähirgen Grundstückseigentümer.

Die Bilder richteten sich gegen die bestehenden Corona-Regeln. Auf einem der Bilder war zudem eine Uniform aus dem Zweiten Weltkrieg mit verbotenen Symbolen zu sehen.

Von ffo