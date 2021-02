Freital

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Donnerstag einen Audi auf der Wilhelm-Müller-Straße in Freital beschädigt. Das Auto wies am Folgetag Schäden an der Front in Höhe von rund 100 Euro auf.

Ein Verursacher meldete sich bislang nicht. Die Polizei Dresden sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freital-Dippoldiswalde entgegen.

Telefon: 0351/483 22 33

Von ffo