Freital

Die Polizeidirektion Dresden sucht aktuell nach der vermissten Layla H. aus Freital. Die 13-Jährige kehrte am Montagabend nicht wie vereinbart nach Hause zurück und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Als Letztes hatte sie am Dienstagvormittag Kontakt zu ihrer Mutter. Die Polizei schließt nicht aus, dass sie sich in Dresden aufhält und hat bereits alle bekannten möglichen Aufenthaltsorte geprüft, konnte die Jugendliche jedoch bisher nicht ausfindig machen.

Die vermisste 13-Jährige aus Freital. Quelle: Polizeidirektion Dresden

Layla H. ist zwischen 1,50 und 1,55 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat dunkelbraune, glatte, mittellange Haare und braune Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine helle Jeans, eine schwarze Jacke und weiße Turnschuhe.

Die Polizei such nun Zeugen, die Angaben zu dem Aufenthaltsort der 13-Jährigen machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von cs