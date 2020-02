Freital

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in mehrere Gebäude in Freital-Pesterwitz eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter die Eingangstür einer Praxis an der Freitaler Straße auf und durchsuchten die Räume. Sie stahlen nach erster Übersicht Bargeld aus mehreren Kassen. Wie hoch der Sachschaden ist, konnten die Beamten noch nicht beziffern.

Am Dorfplatz brachen die Unbekannten mehrere Kellertüren in einem Wohn- und Geschäftshaus auf und entwendeten einen Koffer im Wert von 70 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Wie die Diebe in das Gebäude gelangten, ist unbekannt.

Auch in mehrere Geschäfte an den Straßen Gutshof und Elbtalblick versuchten die Täter einzudringen, wie Hebelspuren an den Eingangstüren beweisen. Die Schäden summieren sich laut Polizei auf mehrere Hundert Euro.

Von ttr