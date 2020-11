Weil er über eine rote Ampel gefahren war, kollidierte ein Mercedes mit einem Skoda Octavia. Der Mercedes wurde durch die Wucht des Aufpralls in ein Eiscafé geschleudert. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Mercedes schleudert in Eiscafé – zwei Schwerverletzte in Freital

