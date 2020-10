Freital

In Freital ist am Samstag ein Mann beim Fällen eines Baums tödlich verunglückt. Passanten fanden den 46-Jährigen gegen Mittag in einem Waldstück im Breiten Grund leblos unter dem Stamm eines zum Teil abgesägten Spitzahorns.

Die Feuerwehr rückte aus, um den Stamm zu zerlegen und das Opfer zu befreien. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei geht von einem Arbeitsunfall aus, Fremdverschulden liege nicht vor.

Der Mann trug Arbeitskleidung und hatte eine Kettensäge dabei. Damit hatte er wohl allein den gut 18 bis 20 Meter hohen Baum im Weißiger Wald absägen wollen. Als er dies zu zwei Dritteln geschafft hatte, brach der Stamm oberhalb der Schnittstelle weg, splitterte auf und traf den 46-Jährigen.

Von D. Förster