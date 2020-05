Freital

Am Donnerstagabend ist in Freital-Potschappel die Wohnung einer 39-Jährigen durchsucht worden. Der Grund: Das Foto einer Spielzeugpistole. Die Frau hatte ein Bild der täuschend echt wirkenden Waffe per Messenger an einen 43-Jährigen verschickt und ihn auch bedroht.

Dieser informierte die Polizei, die anhand des Fotos nicht ausschließen konnte, dass es sich um eine echte Waffe handelt. Mit einem Durchsuchungsbeschluss ausgestattet machten sich die Polizisten samt Unterstützung durch Spezialkräfte des Landeskriminalamts Sachsen auf zur Wohnung.

Dort fahnden sie die Pistole – ein Spielzeug, das wie eine scharfe Waffe wirkte. Deshalb muss sich die 39-Jährige nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

