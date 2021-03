Freital

Ein Räuber hat am Donnerstagabend eine Tankstelle an der Poisentalstraße in Freital überfallen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Der Mann betrat den Verkaufsraum, ging zielgerichtet hinter den Tresen. Als eine Verkäufern ihn davon abhalten wollte, bedrohte der Räuber sie mit einem Messer und forderte Geld. Laut Polizei erbeutete er eine „niedrige vierstellige Summe“. Anschließend flüchtete er.

Der Mann war rund 1,80 Meter groß, schlank und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er sprach deutsch, trug ein grünkariertes Hemd, schwarze Handschuhe und Mütze sowie eine Brille. Sein Gesicht hatte er mit einem schwarzen Schal vermummt.

Bereits im Dezember hatte ein bislang unbekannter Räuber die Tankstelle überfallen. Auch er bedrohte eine Angestellte mit einem Messer, sackte Bargeld ein und flüchtete. Ein ähnlicher Tathergang also wie am Donnerstagabend. Die Kriminalpolizei prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Überfällen besteht.

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen.

Telefon: 0351/ 483 22 33

Von ffo