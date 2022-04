Freital/OT Wurgwitz

Bei einem Unfall auf der Pesterwitzer Straße ist am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr ein Mann leicht verletzt worden. Der 47-jährige Müllwerker stellte gerade eine leere Tonne zurück, als ein unbekanntes Auto gegen die Tonne fuhr. Dabei wurde der Mann gegen das Entsorgungsfahrzeug gedrückt und eingeklemmt. Gegen die unbekannte Frau am Steuer, die nach dem Unfall in Richtung Pesterwitz davonfuhr, wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Die Polizeidirektion Dresden nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von cs