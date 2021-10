Freital

Am Montag ist auf der Straße An der Kirche ein VW T-Roc beschädigt worden. Ein bislang unbekanntes Auto hatte am VW Schäden in Höhe von etwa 1.000 Euro an der hinteren Stoßstange hinterlassen und sich anschließend entfernt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Falls jemand Angaben zum Unfall und dem Verursacher machen kann, soll er sich bei der Polizeidirektion Dresden melden: 0351 483 22 33

Von BW