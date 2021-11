Freital

Ein Betrunkener hat am Freitagnachmittag einen Polizeieinsatz in Freital ausgelöst. Wie die Beamten mitteilen, beleidigte und bespuckte der 40-Jährige Passanten auf dem Rewe-Parkplatz an der Dresdner Straße. Danach entblößte er sich und skandierte in Gegenwart der alarmierten Polizisten verbotene Parolen.

Der 40-jährige Deutsche wurde in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen Beleidigung, Körperverletzung, exhibitionistischer Handlungen und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

Von DNN