Freital-Deuben/Bannewitz, OT Rippien

Polizeibeamte aus Freital-Dippoldiswalde stoppten am Wochenende zwei Autofahrer, die ohne Fahrerlaubnis unterwegs waren. Am Samstagmittag kontrollierten die Polizisten eine 37-jährige Fahrerin eines VW Passat auf der Straße Berglehne in Freital. Dabei stellten sie fest, dass die Frau keine Fahrerlaubnis hatte. Ein Test auf Betäubungsmittel reagierte zudem positiv auf Amphetamine. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Am Sonntagabend kontrollierten die Beamten einen 40-jährigen Audi-Fahrer auf der Nöthnitzer Straße in Rippien. Auch er konnte keine Fahrerlaubnis nachweisen. Er musste den Wagen stehen lassen und sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

