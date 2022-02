Freital

Bei einem Zusammenstoß auf der Wartburgstraße hat am Sonntag eine Achtjährige Verletzungen erlitten.

Ein 44-Jähriger war mit einem Skoda Octavia in Richtung Poisentalstraße unterwegs. In einer Linkskurve geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit einem Opel Astra zusammen. Die achtjährige Beifahrerin im Opel wurde leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch beim 44-Jährigen. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 0,4 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher, veranlassten eine Blutentnahme und ermitteln nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Von lg