Freiberg

Die Polizei fahndet nach Frank L. und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Der 57-Jährige hatte in der Nacht auf Mittwoch seine Wohnung im Scheunenviertel verlassen und war vermutlich mit dem Fahrrad unterwegs. Nach einem nächtlichen Telefonat konnten Angehörige ihn am Mittwochmorgen nicht mehr erreichen und erstatteten am Vormittag eine Vermisstenanzeige.

Eine Handyortung ergab, dass sich zumindest das Handy am Morgen im Bereich Naundorf/Grillenburg befand. Eine Suche im Bereich Tharandter Wald, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief jedoch ergebnislos. Es sei nicht auszuschließen, dass Frank L. sich in einer hilflosen Lage befindet, meldet die Chemnitzer Polizei.

Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach Frank L. Quelle: Polizei Chemnitz

Der Vermisste ist 1,80 Meter groß und schlank. Er hat kurze schwarze Haare mit Stirnglatze, trägt vermutlich eine blaue Jeans sowie eine schwarze Sportjacke mit roten Streifen und hat wahrscheinlich sein helles, älteres Trekkingrad dabei.

Die Polizei fragt: Wer hat Frank L. am Mittwoch, 16. Feburar, gesehen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Freiberg unter der Rufnummer 03731 70 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

