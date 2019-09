Weinböhla

Am Donnerstag gegen Mittag hat ein Mann eine 89-jährige Frau an der Gutenbergstraße um rund 100 Euro beraubt. Der Täter klingelte an der Wohnungstür der Seniorin. Als die Frau sie öffnete drückte der Dieb sie in die Wohnung und hielt sie am Arm fest, wie die Polizei mitteilte. Im Anschluss durchsuchte er mehrere Schränke, fand Bargeld und flüchtete. Die 89-Jährige blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Raubes.

Von heh