Neustadt

Eine 23-Jährige ohne Führerschein hat am Donnerstag in Neustadt in Sachsen einen Autounfall verursacht. Auf der Bahnhofstraße war ihr Opel mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. An einer Ampel rollte der Opel rückwärts und rammte das Auto dahinter. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass die 23-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte. Sie muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Von SL