Freital/Dresden

Ein 38-Jähriger soll seine Lebensgefährtin in deren Wohnung in Freital misshandelt und dabei so erheblich verletzt haben, dass die 37-Jährige letztlich daran verstarb.

Der Mann befindet sich seit Montag in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit. Die Tat trug sich zwischen dem 25. Januar und dem 23. Februar zu. Der 38-Jährige ist bereits mehrfach wegen Körperverletzung vorbestraft.

Die Hintergründe der Tat und das Motiv des Mannes sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Von fkä