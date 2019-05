Meißen

Eine 60-jährige Ford Focus-Fahrerin ist auf der S 100 mit fünf Frischlingen zusammengestoßen. Die Frau war von Tauscha-Anbau in Richtung Radeburg unterwegs. Als die Tiere plötzlich die Fahrbahn überquerten, konnte sie nicht mehr rechtzeitig bremsen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau blieb unverletzt, jedoch verstarben alle Jungtiere noch am Unfallort. Am Auto ist ein Sachschaden von rund 100 Euro entstanden.

Von heh