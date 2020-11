Arnsdorf

Eine 32-Jährige hat am Donnerstag die Hufelandstraße in Arnsdorf blockiert. Unter anderem hatte sie sich einem Rettungswagen im Einsatz in den Weg gestellt und ihn gezwungen anzuhalten. Die polizeibekannte Frau warf einen Apfel gegen den Einsatzwagen und riss die Fahrzeugtür auf. Ein Notarzt kam hinzu und brachte die Frau unter Polizeibegleitung in ein Fachkrankenhaus. Auch andere Fahrzeuge hatte die 32-Jährige an der Durchfahrt gehindert.

Von DNN