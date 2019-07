Heidenau

In Heidenau auf der Kreuzung von Güterbahnhofstraße und Meuschaer Weg sind am Freitagmittag gegen 12.45 Uhr zwei Autos kollidiert. Die Fahrerin eines Fords fuhr auf der Güterbahnhofstraße und wollte die Kreuzung in Richtung des Einkaufsmarktes Real überqueren. Währenddessen stieß sie mit einem Taxi zusammen, dass bei grün über die Kreuzung von Heidenau in Richtung Dresden unterwegs war. Durch die Kollision kippte der Ford auf die Seite. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt.

Durch den Unfall wurde der Bereich der Kreuzung mehrfach gesperrt, was zu Behinderungen im Straßenverkehr führte. Die Unfallursache ist bisher noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0351 483 22 33 entgegen.

Von DNN