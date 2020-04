Pirna

Auf der Zehistaer Straße ist am Donnerstagnachmittag ein Auto während der Fahrt in Flammen aufgegangen. Die 62-jährige Insassin war laut ersten Angaben mit ihren beiden Enkelkindern, sieben und vier Jahr alt, stadteinwärts unterwegs, als der Ford kurz vor der Ampelkreuzung Kohlbergstraße in Brand geriet. Die drei konnten sich aus dem Wagen retten, atmeten jedoch Rauch ein. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Die Polizei Pirna ermittelt zur Brandursache.

Von lc