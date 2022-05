Lampertswalde

Schwarze Rauchwolken über der „Kronospan“-Fabrik: Beim Spanplattenhersteller in Lampertswalde hat es am Sonnabend gebrannt. Am späten Vormittag geriet ersten Informationen zufolge eine automatische Förderanlage in Brand. Als die Werkfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung eintrafen, stand ein Förderband in Flammen. Die Brandbekämpfer konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Personen wurden nicht verletzt. Nun ermittelt die Polizei, wie der Brand entstanden ist.

Von ttr/halk