Beilrode

Ein schwerer Flugunfall hat sich am Sonntag laut Polizei auf dem Flugplatz in Beilrode ereignet. Ein 58-jähriger Mann verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Gyrocopter und stürzte mit dem Kleinflugzeug aus etwa 15 Meter in die Tiefe. Dabei verletzte sich der Pilot erheblich. Eine 48-jährige Frau, die als Passagier mit in dem Sportgerät flog, verletzte sich ebenfalls bei dem Absturz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Von RND/LVZ